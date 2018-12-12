Başkan Erdoğan'dan şehit Verdi'nin ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesine başsağlığı diledi
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Verdi'nin ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı diledi.
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