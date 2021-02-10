10 Şubat 2021 Çarşamba 13:15 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

"MİÇOTAKİS'E GÖRÜŞEBİLİRİZ DİYORUM, MEYDAN OKUYOR, HADDİNİ BİLECEKSİN!"

Miçotakis'le görüşebiliriz diyorum, baktım şimdi Miçotakis meydan okuyor. İstikşafi toplantılar başladı, ikincisi Atina'da yapılacaktı, Miçotakis meydan okuyor. Biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin. Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa bana meydan okuma, haddini bil. Haddini bilmezsen o zaman sen masadan kaçtın, biz masadan kaçmadık. Bu şekilde gitmesi halinde seninle masaya oturamayız. Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz? Desteklere mi güveniyorsanız, buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin, Tükiye dimdik ayaktadır, gereğini de yapmasını bilir.

"GÜVENDİĞİN DAĞLARA KAR YAĞDI"

Sen bazı dağlara güveniyorsun, o dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın.

"KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA YOL YOK"

Türk tezinin ilk görüşmeleri 1971'e kadar sürdü. Görüşmeler 15 Temmuz 1974 Rum-Yunan darbesi ile son buldu. Kıbrıslı kardeşlerimizin can güvenliği için gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı ve sonra 1982'te KKTC kuruldu. 1960'larda Kıbrıs Türk tarafına otonomi hakkı bile tanımayan Rumlardı. AB üyeliği perspektifi güçlenince federasyon fikrini savunur görünen Rumlar asıl fikirlerini daha sonra gösterdiler. Amaçları Türkiye'nin üye olmadığı bir AB içinde hakları aşındırarak adayı tek başlarına yönetmekti. Çalışmalarımızı sürdürürken yine Rumlar kayış attı. Kofi Annan ben söz verdim dedi. Bir referandum gerekiyordu, referandumda Türk tarafı olarak soydaşlarımız bu işe yüzde 75 'evet' dedi, Rumlar ise yüzde 65 'hayır' dediler. Bunlara rağmen Güney Kıbrıs AB'ye alındı, Kuzey Kıbrıs ile alınmadı. Bunlar hiçbir zaman sözlerinde durmadı. Bundan sonra da durmayacaklar. Miçotakis'le görüşebiliriz diyorum, baktım şimdi Miçotakis meydan okuyor. İstikşafi toplantılar başladı, ikincisi Atina'da yapılacaktı, Miçotakis meydan okuyor. Biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin. Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa bana meydan okuma, haddini bil. Haddini bilmezsen o zaman sen masadan kaçtın, biz masadan kaçmadık. Bu şekilde gitmesi halinde seninle masaya oturamayız. Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz? Desteklere mi güveniyorsanız, buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin, Tükiye dimdik ayaktadır, gereğini de yapmasını bilir. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın.

Artık Kıbrıs'ta konuşulacak tek konu iki devletçi çözümdür. Kıbrıs'ta başka çıkış yolu kalmamıştır. Artık federasyon falan yok, geçin o işi.