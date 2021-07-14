14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:04 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Meclis'te bu yasama yılında pek çok önemli düzenleme yürürlüğe girdi"

Bu yasama yılında Meclis 101 birleşimde 650 saat çalıştı. Hayvanları Koruma Kanunu'ndan yargı ve ekonomi paketlerine kadar pek çok düzenleme yürürlüğe girmiştir.

"BU HAFTA SONUNDA ERZURUM'DA OLACAĞIZ"

Salgın tehdidinin azalmasıyla il ziyaretlerimizi de tekrar hızlandırdık. Bu hafta sonunda Erzurum'da olacağız. Ağustos ayı başında da kapsamlı bir Karadeniz turumuz olacak.

"Vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık, olmayacağız"

Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık, olmayacağız. Tüm teşkilatlarımızla sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. CHP ve şürekası yalan ve iftira çıtasını yükselterek milletimizin zihnini bulandırıyor. Yaptığımız hastanelere karşı çıkanların laf olsun diye bunu yaptıkları salgın döneminde ortaya çıktı.

"TÜRK SİYASETİNİ KİRLETEN SİYASİ MÜSİLAJI DA ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ"

AK Parti'yi millet kurmuştur, bu partinin tek sahibi millettir. Milletin partisi milletle beraber yürümektir. Denizlerimizi kirleten müsilajın üstesinden nasıl geliyorsak Türk siyasetini kirleten siyasi müsilajı da etkisiz hale getireceğiz.

"2023 HAZİRANIYLA BİRLİKTE YENİ DÖNEMİN ADIMINI ATACAKTIR"

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, insan, devlet olan başka bir siyasi kadro yok. Biz Cumhur İttifakı olarak kararlı bir şekilde çıktık. Hedef 2023 Haziran. 2023 Haziranıyla birlikte yeni dönemin adımını atacaktır. Önümüzdeki seçimlerde yine kendimizle yarışacağız. Karşımızda yalan ve iftira dışında politika bilmeyenler var. Kimin ne dediğine, ne yaptığına, hangi senaryonun figüranlığına soyunduğuna bakmayacağız, kendi işimize bakacağız. 2023'te Cumhur İttifakı olarak yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstleneceğiz.

"KARALAMA KAMPANYALARINI BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ"

CHP içinde gizlenemez hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını başlarına geçireceğiz. Her türlü hırsızlık elbette kötüdür ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür.

"FETÖ'YÜ DE SON MENSUBU ETKİSİZ HALE GELENE KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

Yarın 15 Temmuz darbe grişiminin 5. yıl dönümü, Meclisimiz o gece cesur duruşuyla gazilik ünvanını hak ettiğini bir kez daha göstermiştir. FETÖ'nün hala ülkemize saldırmak isteyen mensupları olduğu açık. Din kisvesi altında milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Diğer terör örgütleriyle mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz. Ülkemizin güvenliği artık sınırlarımızda değil, tehditlerin bulunduğu yerde başlıyor.

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