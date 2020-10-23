23 Ekim 2020 Cuma 13:57 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 14:26

Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

LİBYA'DAKİ ATEŞKES

'Darbeci Hafter tarafından da Sarrac tarafından da bir temsilci bulunuyor. Ancak bu ateşkes bana göre çok güvenilir değil. Aynı şekilde Ermenistan sözünde durdu mu, durmadı. Temenni ederim ki bu böyle olmaz ve Libya'da ateşkes kararına uyulur.

İSTANBUL'DA VAKA ARTIŞI

Şu an itibari ile İstanbul salgında hemen hemen en önde gelen illerimizden. Bu konuda tüm mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmeliyiz. Toplu mekanlardan ciddi olarak kaçınmak gerekiyor. Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Gerektiğinde hassasiyeti gösterelim. Ne gibi tedbirler alacağı yönünde çalışıyoruz, ona göre de önlemlerimizi alacağız. Batıya göre çok daha iyi bir konumdayız. Ancak bu yeterli değil.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Aliyev'in ifadesini kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum.

Azerbaycan diyor ki, eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu barış görüşmelerinde Türkiye, Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi.

S-400 DENEMESİNE ABD'NİN TEPKİSİ

ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Test etmeyi bırakın, Yunanistan bu silahları kullanıyor. ABD onlara bir şey diyor mu, denmiyor. Biz kararlıyız yolumuza devam edeceğiz'