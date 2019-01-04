İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4271
  • 6,1926
  • 225.84
  • 88.384
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan talimat: Projeleri MHP’ye de anlatın

Tüm illerde seçim çalışmalarını yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları ile bir araya gelerek şehirlerle ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Seçimlerle ilgili mesaisine önceki akşam AK Parti Genel Merkezi’nde devam eden Erdoğan, Meclis Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’yi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi’yi kabul etti. Görüşmeye bazı Genel Başkan Yardımcıları da katıldı.
 
İZMİR’DE SON RÖTUŞ
 
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara, İstanbul ve İzmir için hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı. Erdoğan’ın özellikle üstünde durduğu ve hafta sonu açıklanacak İzmir ilçe adayları ve ittifak yapılacak ilçelerle ilgili son rötuşların yapıldığı belirtildi. Erdoğan’ın adaylardan projelerin hazırlanma aşamasında, milletin hassasiyeti ve taleplerinin göz önünde tutulmasını ve projelerle milletin gönlünün kazanılmasını istediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda üç büyükşehirde adayların ve teşkilatın Cumhur İttifakı’nın öneminin anlatılmasını da istedi. İttifak yapılacak illerde hazırlanan projelerin MHP teşkilatına da anlatılmasını istediği öğrenildi.
 
TEŞKİLATA İTTİFAK UYARISI
 
Bu arada Cumhur İttifakı’na yönelik söylemlerinin ardından önceki gün görevden alınan Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan parti yönetimine uyarıda bulundu. Erdoğan’ın bu tip olayların yaşanmaması için teşkilatın uyarılması ve Cumhur İttifak’ından asla taviz verilmemesini istediği ifade edildi.
 
(Türkiye gazetesi)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröre karşı derin işbirliği

Teröre karşı derin işbirliği

İstanbul'da dev gemi alev alev yandı

İstanbul'da dev gemi alev alev yandı

FETÖ operasyonu: 35 astsubaya gözaltı

FETÖ operasyonu: 35 astsubaya gözaltı

Birçok ilimizi şaha kaldıracak proje için düğmeye basıldı

Birçok ilimizi şaha kaldıracak proje için düğmeye basıldı

Almanya’daki iPhone satışları durduruldu

Almanya’daki iPhone satışları durduruldu

Ülkedeki protestolar sonrası Sudan'dan İsrail'e teklif

Ülkedeki protestolar sonrası Sudan'dan İsrail'e teklif

Valilik: 8-10 terörist roketatarlarla saldırdı

Valilik: 8-10 terörist roketatarlarla saldırdı

ABD'den Arap, İsrail itirafı: Bir araya getirdik

ABD'den Arap, İsrail itirafı: Bir araya getirdik
 

POPÜLER HABERLER

İguananın oyuncakla inanılmaz kapışması

İguananın oyuncakla inanılmaz kapışması

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA