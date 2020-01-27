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Güncel

Başkan Erdoğan'dan teşekkür! Tüm kardeşlerime şükranlarımı ifade etmek istiyorum

'Başkan Erdoğan: Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Devletimizin yanında yer alarak bizlere destek olan tüm kardeşlerime şükranlarımı ifade etmek istiyorum' dedi.

27.01.2020  22:05 - Güncelleme: 27.01.2020  22:13

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Devletimizin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürüttüğümüz mücadelede yurt içinden ve yurt dışından bizlere destek olan tüm kardeşlerime, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Erdoğan "SMS bağışları ile destek olan, TV programlarıyla büyük bir farkındalık oluşturan vatandaşlarımız ve bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarımız, Türk Milleti'nin birlik olduğunda neleri başarabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir." dedi.


Erdoğan "İlk andan itibaren birbirine kenetlenerek felaket bölgesindeki kardeşlerimize desteklerini esirgemeyen Milletimizin her bir ferdine bir kez daha teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın." dedi.

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