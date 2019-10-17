Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap:Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'a Twitter üzerinden 'Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak' ifadeleriyle cevap verdi.
Trump, Başkan Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin ardından, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazmıştı.
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'a Twitter üzerinden "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadeleriyle cevap verdi.
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