Başkan Erdoğan BM'de konuşma yapacağı alana geçti
Trump'ın ardından kürsüye çıkacak olan Başkan Erdoğan konuşma yapacağı alana geçti.
BM konuşmasına geç kalan ABD Başkanı Trump konuşma yaparken Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacağı alana geçti.
Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
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