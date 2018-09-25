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Başkan Erdoğan BM'de konuşma yapacağı alana geçti

Trump'ın ardından kürsüye çıkacak olan Başkan Erdoğan konuşma yapacağı alana geçti.

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BM konuşmasına geç kalan ABD Başkanı Trump konuşma yaparken Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacağı alana geçti.

Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. 

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