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Başkan Erdoğan kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay'a davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili'den Arjantin'e kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay ziyaretine davet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Paraguay’a geçmeden önce Arjantin’de gençlerle bir araya geldi.
 
SAMİMİ SOHBET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği samimi sohbetin ardından kendisini görmek için Şili'den Arjantin'e gelen Türk gencini Paraguay’a davet etti. 

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