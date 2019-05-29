28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0202
  • 6,7068
  • 248.148
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Twitter paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından İstanbul'un fethiyle alakalı paylaşılan videolu iletiyi retweet etti. 'Gönlümüz bir soframız bir' hashtaginin yer aldığı iletide, 'Fatih Sultan Mehmet'in, 566 yıl önce şanlı bir zaferle fethettiği kadim İstanbul'un gençlerinin tüm Türkiye'ye ve İslam alemine selamı var!' ifadesine yer verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından İstanbul'un fethiyle alakalı paylaşılan videolu iletiyi retweet etti.
 
"Gönlümüz bir soframız bir" hashtaginin yer aldığı iletide, "Fatih Sultan Mehmet'in, 566 yıl önce şanlı bir zaferle fethettiği kadim İstanbul'un gençlerinin tüm Türkiye'ye ve İslam alemine selamı var!" ifadesine yer verildi.
 
İleti ekinde yer alan videodaki gençler, "Dünyanın kalbi, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı din, dil ve ırktan insanların barış içinde yaşadığı, Peygamberimizin fetih müjdesine nail olan, ramazanın manevi iklim ve coşkusunu hep birlikte yaşadığımız kadim şehir İstanbul'dan, İstanbul'un gençleri olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'ye ve İslam alemine selam yolluyoruz." mesajını seslendirdi.

Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki: Dosya kapanmıştır, teşekkürler

Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki: Dosya kapanmıştır, teşekkürler

BM'den flaş İdlib açıklaması

BM'den flaş İdlib açıklaması

Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu

Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu

Mavi kategorideki terörist tutuklandı

Mavi kategorideki terörist tutuklandı

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

Huawei, ABD'ye dava açtı

Huawei, ABD'ye dava açtı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

Yeni iPhone'un kamerası böyle gözükecek

Yeni iPhone'un kamerası böyle gözükecek

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

Yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA