Başkan Erdoğan'dan Üstat Necip Fazıl'ın sözleriyle 14 Mayıs mesajı: ''Pekleşerek” hazırlanacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimle hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, paylaşımında üstat Necip Fazıl'ın sözlerine atıfta bulundu.



"PEKLEŞEREK" HAZIRLANACAĞIZ"

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Biz samimiyetle çalışacak, vatandaşımıza layıkıyla hizmet edeceğiz. Allah'ın izniyle istikametimiz de istikbalimiz de aydınlıktır. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.

Kendimize karşı, çocuklarımıza ve gençlerimize karşı, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında hayallerine kavuşmayı bekleyen herkese karşı borçluyuz. Bu borcu da ancak 14 Mayıs seçiminden inşallah zaferle çıkarak öderiz.

14 Mayıs'a, Üstat Necip Fazıl'ın o veciz ifadesiyle "pekleşerek", yani safları sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek, kalbimizde her bir insanımıza yer açarak hazırlanacağız."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDE VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı farklı bir paylaşımda ise 14 Mayıs'ta oy kullanacak depremzedeler için adres güncelleme çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Depremzede vatandaşlarımızı, millî iradenin sağlıklı bir şekilde tecillisine katkı vermek üzere demokratik haklarını kullanabilmeleri, bu konuda herhangi bir kayba uğramamaları için adres güncellemelerini yapmaya davet ediyorum." dedi.