İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2023 Çarşamba / 23 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9932
  • EURO
    20,1062
  • ALTIN
    1168.2
  • BIST100
    5121.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan Üstat Necip Fazıl'ın sözleriyle 14 Mayıs mesajı: ''Pekleşerek” hazırlanacağız
Güncel

Başkan Erdoğan'dan Üstat Necip Fazıl'ın sözleriyle 14 Mayıs mesajı: ''Pekleşerek” hazırlanacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üstat Necip Fazıl'ın sözlerine atıfta bulunarak 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin, '14 Mayıs'a, Üstat Necip Fazıl'ın o veciz ifadesiyle “pekleşerek”, yani safları sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek, kalbimizde her bir insanımıza yer açarak hazırlanacağız.' dedi.

15 Mart 2023 Çarşamba 21:09 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Üstat Necip Fazıl'ın sözleriyle 14 Mayıs mesajı: ''Pekleşerek” hazırlanacağız
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimle hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, paylaşımında üstat Necip Fazıl'ın sözlerine atıfta bulundu.

"PEKLEŞEREK" HAZIRLANACAĞIZ"

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Biz samimiyetle çalışacak, vatandaşımıza layıkıyla hizmet edeceğiz. Allah'ın izniyle istikametimiz de istikbalimiz de aydınlıktır. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.

Kendimize karşı, çocuklarımıza ve gençlerimize karşı, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında hayallerine kavuşmayı bekleyen herkese karşı borçluyuz. Bu borcu da ancak 14 Mayıs seçiminden inşallah zaferle çıkarak öderiz.

14 Mayıs'a, Üstat Necip Fazıl'ın o veciz ifadesiyle "pekleşerek", yani safları sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek, kalbimizde her bir insanımıza yer açarak hazırlanacağız."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDE VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı farklı bir paylaşımda ise 14 Mayıs'ta oy kullanacak depremzedeler için adres güncelleme çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Depremzede vatandaşlarımızı, millî iradenin sağlıklı bir şekilde tecillisine katkı vermek üzere demokratik haklarını kullanabilmeleri, bu konuda herhangi bir kayba uğramamaları için adres güncellemelerini yapmaya davet ediyorum." dedi.

  • başkan erdoğan
  • 14 Mayıs
  • seçim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.