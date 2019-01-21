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Başkan Erdoğan'dan Vardak'taki terör saldırısını kınadı

Başkan Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Vardak'taki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi ve terör saldırısını kınadı.

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Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Vardak'taki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi ve terör saldırısını kınadı.

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