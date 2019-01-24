Başkan Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Demokrasinin mücadelesini verenlerin, dünyada demokrasi mücadelesi verenlerin ve sandıkta çıkanların yanında yer alması gerekir." dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz'dan sonra Avrupa Birliği'nin aramadığını söyledi.