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Başkan Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Başkan Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, 'Demokrasilerde sandık esastır.' açıklamasında bulundu.

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Başkan  Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz." 

 

 

Moskova´daki DEAŞ operasyonu saniye saniye kaydedildi

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