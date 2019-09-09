Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere bütün eğitim camiasına başarılar diledi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı twitter hesabından, Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözleri ile "2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.
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