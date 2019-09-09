Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanlığı twitter hesabından, Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözleri ile "2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.