28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7222
  • 6,3137
  • 277.474
  • 100085
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere bütün eğitim camiasına başarılar diledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı twitter hesabından, Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözleri ile "2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Hizbullah duyurdu: İsrail'e ait İHA'yı düşürdük

Hizbullah duyurdu: İsrail'e ait İHA'yı düşürdük

Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

PKK'nın sözde 'gizli gücü' 2 terörist yakalandı

PKK'nın sözde 'gizli gücü' 2 terörist yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, Halit’i öldürdü

Cezaevinden izinli çıktı, Halit’i öldürdü
 

POPÜLER HABERLER

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

İmece usulü hazırlanıyor! Açık alanda kurutuluyor...

İmece usulü hazırlanıyor! Açık alanda kurutuluyor...

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA