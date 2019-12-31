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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Başkan Erdoğan yayımladığı yeni yıl mesajında, 'Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Kesintisiz bir icraat dönemine girdik' dedi.

31.12.2019  11:01 - Güncelleme: 31.12.2019  11:23

Başkan Erdoğan yayımladığı yeni yıl mesajında, "Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Kesintisiz bir icraat dönemine girdik" dedi.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız.

Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz.

Türkiye'yi Akdeniz'den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır.

(Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır.

2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, fedakarlıkların, emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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