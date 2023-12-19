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Başkan Erdoğan'dan yerel seçim öncesi AK Parti teşkilatına talimat

Başkan Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti teşkilatlarına 'Çok önemli bir sürece giriyoruz. Sürekli sahada olup vatandaşla iç içe olacağız. Tek hedefimiz, şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak ve bunun için seçimi kazanmak. Özellikle İstanbul'u kazanacağız, hazırlığımızı buna göre yapıyoruz.' mesajını yolladı.

Sabah19 Aralık 2023 Salı 07:39 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim öncesi AK Parti teşkilatına talimat
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, İstanbul, İzmir milletvekilleri ve teşkilat yöneticileriyle bir araya geldiği toplantılarda, "Tek hedefimiz, şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak ve bunun için seçimi kazanmak. Milletvekillerinden aday göstermeyi düşünmüyoruz" mesajı verdiği belirtildi. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta üç büyük şehrin belediye başkan adaylarını belirlemek için istişare süreci yürüttü.

Bu illerin milletvekili ve teşkilat yöneticileriyle ayrı ayrı toplantılar yapan Erdoğan, formlar dağıttı. Bu formlarda üç aday isminin yanı sıra AK Parti'de olan ilçe belediye başkanlarından memnuniyetleri soruldu.

MİLLETVEKİLLERİNDEN ADAY YOK

Erdoğan'ın hem bu toplantılar hem de MKYK'da yaptığı konuşmalarda, milletvekillerinden belediye başkanı adayı göstermeyi düşünmediğini belirterek "Bizim milletvekili arkadaşlarımızın dışında da çok donanımlı arkadaşlarımız var" dediği kaydedildi.

Erdoğan'ın, milletvekillerinden belediye başkan adayı göstermeme kararını sadece İstanbul için esnetmesinin gündeme gelebileceği kulislerde konuşuluyor.

Sabah'ın haberine göre, Erdoğan'ın ayrıca, "Çok önemli bir sürece giriyoruz. Bu süreci en iyi biçimde değerlendirmemiz lazım. Sürekli sahada olup vatandaşla iç içe olacağız. Tek hedefimiz, şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak ve bunun için seçimi kazanmak. Özellikle İstanbul'u kazanacağız, hazırlığımızı buna göre yapıyoruz. Adaylar açıklandıktan sonra herhangi ayrışma olmadan, aday olan olamayan herkes birlikte çalışacak" ifadelerini kullandığı belirtildi.

1.1 MİLYON PİŞMAN

AK Parti, İstanbul'a dönük özel strateji de oluşturuyor. Yapılan araştırma ve saha gözlemleri, büyük çoğunluğunu 2019'da Ekrem İmamoğlu'na oy verip bin pişman olmuş gri alanda yaklaşık 1.1 milyon seçmen olduğunu gösteriyor.

AK Parti, "hizmet odaklı başkan" isteyen kitlenin oyunu alıp seçimi açık ara kazanmak istiyor.

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