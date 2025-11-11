İSTANBUL 19°C / 13°C
  Başkan Erdoğan'dan ''Yeşil Vatan'' vurgusu: 7.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk
Başkan Erdoğan'dan ''Yeşil Vatan'' vurgusu: 7.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil, nefes olarak, yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Birleşmiş Milletler yayınladığı rapora göre Türkiye 2020 yılında orman alanını en çok arttıran ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor. Aynı rapora göre dünyada 4. sıraya yükseldik.' ifadelerini kullandı.

11 Kasım 2025 Salı 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Toprağı fidanlarla buluşturma gayesiyle ağaç dikme alanlarına akın eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum. Biz, "yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin" buyuran bir inancın mensuplarıyız

Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil, nefes olarak, yaşam kaynağı olarak görüyoruz.

Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. Bugün ülkemizin %30'u ormanlarla kaplı hale geldi

Birleşmiş Milletler yayınladığı rapora göre Türkiye 2020 yılında orman alanını en çok arttıran ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor. Aynı rapora göre dünyada 4. sıraya yükseldik

Her karış vatan toprağını yeşille, hayatla, umutla buluşturacağız.

