Başkan Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Erdoğan, Zelenskiy’i seçim başarısından dolayı kutladı.
- AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı kutladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.