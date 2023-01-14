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Başkan Erdoğan'ı görebilmek için 6 çocuğuyla Fransa'dan geldi

Toplu açılış töreni için Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görebilmek için 6 çocuğuyla Fransa'dan gelen Anisa Tokyürek; “Erdoğan, çok adil bir lider. Onu yakından görebilmek için geldik” dedi.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ı görebilmek için 6 çocuğuyla Fransa'dan geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık, eğitim, ulaşım gibi tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek için Muğla'ya geldi. Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında hazırlanan miting alanında ise hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görebilmek için saatler öncesinden meydana gelen vatandaşlar, soğuğa aldırmadan meydanları doldurdu.

Soğuğa aldırış etmeden meydana gelen 6 çocuklu Tokyürek ailesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görebilmek için Fransa'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini ifade ede baba Ali Tokyürek; "Erdoğa'nı çok seviyoruz ve yakından görmek için geldik" dedi.

Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu ifade eden anne Anisa Tokyürek ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok adil ve merhametli bir lider. Onu yakından görmek istedik" dedi.

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