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Başkan Erdoğan'ı tehdit eden sanığa 8 yıl 9 ay hapis

7 Haziran 2015 seçimlerinden bir gün önce Başkan Erdoğan'ı sosyal medya üzerinden tehdit eden ve PKK propagandası yapan sanığa iki ayrı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

  • İHA
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 Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Ahmet Çelik ve avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı söz hakkı verilen sanık Çelik, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çelik'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehditten 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, farklı tarihlerde sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'yı övücü mahiyette paylaşım yaptığı gerekçesiyle sanık Çelik'e ayrıca 4 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Toplamda 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Çelik'in tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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