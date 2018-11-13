Başkan Erdoğan'ı tehdit eden sanığa 8 yıl 9 ay hapis 7 Haziran 2015 seçimlerinden bir gün önce Başkan Erdoğan'ı sosyal medya üzerinden tehdit eden ve PKK propagandası yapan sanığa iki ayrı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.