Başkan Erdoğan'ın 40 ziyaretini mercek altına aldılar: Her zamankinden fazla...

Star Gazetesi 23 Şubat 2022 Çarşamba 18:56 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 19:04

Türkiye-Afrika yakınlaşmasının yakınları dünya basınında devam ediyor. Fransız haftalık siyasi ve haber dergisi Le Point, "Türkiye'nin gündeminde her zamankinden daha fazla Afrika var!" başlıklı bir makale yayımladı.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

BÖLGEDEKİ TERÖR GRUPLARIYLA MÜCADELE İÇİN TÜRKİYE'DEN DESTEK

Ankara, özellikle savunma alanında, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde son yirmi yılda Afrika'ya büyük yatırımlar yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı, hükümet üyeleri ve Türkiye'den iş adamlarından oluşan geniş bir heyet eşliğinde Kongo Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tshisekedi, iki ülke arasında imzalanan ve ilişkilerimizi güçlendirme arzusunu simgeleyen anlaşmalar nedeniyle "Bugün Türkiye ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde tarihi bir gün" dedi. Bu anlaşmaların özellikle "güvenlik, altyapı, sağlık, ulaşım" ile ilgili olduğunu ve "kazan-kazan işbirliğini" memnuniyetle karşıladığını belirtti. Felix Tshisekedi, güvenlik alanında, "Ülkemizin doğusundaki milisler ve terör gruplarıyla mücadele için Türkiye'den destek talep ettik" dedi.

TÜRKİYE-AFRİKA TİCARET HACMİ 25 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 20 yılda 5,4 milyar dolardan 25,3 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanı Tshisekedi, "Hedefimiz ticaret hacmini önce 50, sonra 75 milyar dolara yükseltmek" dedi.

2003 yılından bu yana kıta ile ticaret hacmi 2'den 25 milyar dolara yükseldi. Recep Tayyip Erdoğan, 2005 yılından bu yana, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türk iş insanlarıyla birlikte Afrika'yı yaklaşık kırk kez ziyaret etti. O zamandan beri Türkiye kıtada yaklaşık 40 büyükelçilik açtı ve ulusal havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın ağını genişletti.

FETÖ İLE MÜCADELE DE GÜNDEMDE

Türk makamları tarafından Temmuz 2016'daki darbeyi yapmakla suçlanan imamın adını taşıyan, "Gülen okulları"na karşı mücadele de gündemde. Henüz cumhurbaşkanı seçilmemişken Felix Tshisekedi, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e karşı Erdoğan'ın yanında yer aldı. O zamandan beri Kinşasa'da Gülen etkisinde olan ve yaklaşık 4 milyon dolara mal olan Şafak Okulu, 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfı'nın denetimine girdi."

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