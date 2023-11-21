Türkiye, 7 Ekim'den bu yana İsrail zulmüne uğrayan Filistin halkının haklı davasına destek çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı, garantör devlet vurgusuyla bölgede akan kanın durdurulması için diplomatik çalışmalara başladı.

Ancak ne Amerika Birleşik Devletleri'nden ne de Avrupa ülkelerinden tek ses çıkmadı. İnsan hakları dersi veren Avrupalı liderler, elinde bebeklerin ve çocukların kanı olan katil Netanyahu ile tokalaştı.

Geçtiğimiz hafta Almanya'yı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı basın toplantısında Filistin'in halkı davasını dünyaya haykırdı. "Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar" sözleri dünya basınında geniş yer aldı.

İngiliz, Alman, Fransız ve İsrail basını Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetlere taşıdı.

ALMAN GAZETECİYE TARİHİ CEVAP: SADECE ALMANYA MI?

Başkan Erdoğan'ın Alman gazetecinin sorusuna verdiği tarihi yanıt da hafızalara kazındı. Gazetecinin Hamas üzerinden Türkiye'yi Eurofighter savaş uçağı hakkında tehdit etmesine tarihi bir yanıt veren Erdoğan, "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim" çıkışı yaptı. Bu sözleri, hem Türk hem de Müslüman devletler tarafından takdir topladı.

CHP DEĞİL ALMANYA SÖZCÜSÜ GİBİ...

Ancak Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik sözleri yine CHP'de rahatsızlığa nede oldu. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Başkan Erdoğan'ın Almanya'da soğuk karşılandığını ve Alman medyasının eleştirisine maruz kaldığını yazdı.

"Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta Almanya'ya resmi bir ziyarette bulundu. Burada Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından gayet soğuk karşılandı. Alman medyasında da alay konusu oldu. Ülkemiz adına üzülüyoruz" sözlerini ise sosyal medya kullanıcıları cevapladı: Almanya'yı rahatsız ediyorsun ses bunlardan geliyor... Siz hangi ülkenin partisisiniz?

Deniz Yücel'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı:

-Bir kez de ülkeniz için güzel bir şey söyleyin!

-Dünya takdir ediyor, bunlar eleştiriyor... CHP'nin haline bak...

-Yok bunlar aynı tas aynı hamam devam ediyor.

-Allah Allah bundan bizim neden haberimiz olmadı!

-Ben de muhalefet adına üzülüyorum. Dış politikadan ekmek çıkarmaya çalışıyor.

-CHP'nin geldiği duruma bak yazık.

-Alman basını öyle demiyor ama...

-Tipik CHP kafası.

-Almanlara kendi evinde ayar verdi ama golü kalesinde yine bunlar gördü sanki.