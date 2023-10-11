Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi dünyada gündem oldu

Cumartesi günü Hamas'ın ortaya koyduğu Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan İsrail-Filistin çatışması son hızıyla devam ederken özellikle Gazze'den yeni haberler geliyor.

Gelen son bilgilere göre Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındığı bildirildi.

Gazze'deki AA muhabirinden alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, gece boyunca kentin batısındaki mahalleleri, caddeleri ve binaları yoğun şekilde bombalamayı sürdürdü.

Bombardımanın ardından kentin batısındaki Mecmai Ensar bölgesi, Reşid Caddesi ve sahil şeridinden yoğun dumanlar yükseldi.

Hava saldırılarına maruz kalan bölge sakinleri evlerinden çıkarak kentin orta kesimlerine doğru yollara düştü.

Tüm dünya ise yaşananlar karşısında şokta. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeden taraflara itidal çağrısı geldi.

Ankara ise İsrail-Filistin için kolları sıvamış durumda. Başkan Erdoğan günlerdir bölgede barışı sağlamak için diplomatik bir politika yürütülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BARIŞ DİPLOMASİSİ DÜNYADA GÜNDEM

Birkaç gündür Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine yönelen ajansların bugünkü gündeminde yine Türkiye vardı.

Reuters haber ajansı Erdoğan'ın Türkiye'nin ara buluculuk teklifini yenilediğinden bahsetti. Haberde ayrıca Başkan Erdoğan'ın dün Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Açıkçası ciddi endişelerim var. Bu çatışmanın bir ya da iki hafta içinde biteceğini düşünmüyorum. Bu nedenle de barış için çabalarımızı sürdürüyoruz" dediğine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasisinden de bahseden gazete dün kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ayrıca ajans bu diplomasi trafiğinin birkaç gündür devam ettiğini ifade ederek Erdoğan'ın daha önce İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'un yanı sıra Lübnan, Katar ve Mısır liderleri ve Batı Şeria'daki Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştüğünü de vurgu yaptı.

Nitekim ajans bir önceki haberinde ise Erdoğan-Putin görüşmesinin detaylarını ele aldı. Reuters, iki liderin de artan gerilimi önleme yönelik adımları tartıştığından bahsetti.

El Arabiya'nın da gündeminde Erdoğan-Putin görüşmesi vardı. Haberde ikilinin bölgeye insani yardım ulaştırılması konusunda konuştuğundan da bahsedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEMASLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı.

Görüşmede, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı değerlendirildi.

Sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti.

Putin öncesinde Guterres ile görüşen Erdoğan, Türkiye'nin ara buluculuk çabalarıyla sivillere yönelik insani yardımın bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Dün ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan İsrail-Filistin çatışmaları hakkında "Bir haftada, 15 günde bu işin biteceği kanaatinde değilim. Çalışmalarımızı onun için sürdürüyoruz. Bölge liderleri ile dünya liderleriyle bu görüşmeleri yapıyoruz. Bu görüşmeleri yapmak suretiyle nasıl ara buluculuk yaparız, nasıl acaba bu savaşı durdururuz bunun gayreti içindeyiz. Temennimiz o ki bir an önce savaşı durduralım, bölge sükûnete suhulete yeniden kavuşsun" yorumunda bulundu.