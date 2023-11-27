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  • Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisindeki öncü rolü bir kez daha ortaya çıktı
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Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisindeki öncü rolü bir kez daha ortaya çıktı

Başkan Erdoğan, MİT'e 'Gazze'deki Taylandlı esirlerin serbest bırakılması için devreye girin' talimatı verdi. Görüşmeler sonucu Hamas, 7 Taylandlıyı serbest bıraktı. Son gelişmeyle Erdoğan'ın barış diplomasisindeki öncü rolü bir kez daha ortaya çıktı.

27 Kasım 2023 Pazartesi 08:10 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisindeki öncü rolü bir kez daha ortaya çıktı
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Rusya-Ukrayna esir takasında arabuluculuk rolüyle barış diplomasisinde adres lider kabul edilen Başkan Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde de devreye girdi. Başkan Erdoğan, Taylandlı esirlerin bırakılması için MİT'e talimat verdi. Yoğun görüşmeler sonucu Hamas dün 26 İsrailli ve 7 Taylandlı esiri Kızılhaç'a teslim etti. İsrail de 78 Filistinliyi bıraktı. Hamas, Taylandlıları Başkan Erdoğan'ın barış için yürüttüğü diplomasiye cevap olarak bıraktıklarını açıkladı.

İsrail ile Hamas arasındaki ikinci grup rehine takasında ortaya çıkan kriz, önceki gece gergin saatler yaşanmasına neden oldu. Hamas, İsrail'in Gazze'ye yardımları engellemesini ve sivillere ateş açmasını gerekçe göstererek takası ertelediğini açıkladı. Ardından Katar'ın geç saatlerdeki "Kriz aşıldı" duyurusuyla rehine takası gerçekleşti. Cezaevindeki 39 Filistinli'ye karşılık, 13 İsrailli ve 4 Taylandlı serbest bırakıldı. Hamas dün "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak, Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklaması yaptı. TRT Haber, Erdoğan'ın MİT'e talimatı sonrası yapılan görüşmeler sonucu Taylandlı rehinelerin serbest bırakıldığını duyurdu. Sabah'a konuşan kaynaklar da bu gelişmeyi doğruladı. Son gelişmeyle Erdoğan'ın barış diplomasisindeki öncü rolü bir kez daha ortaya çıktı. Ateşkesin üçüncü gününde, İsrail'in bıraktığı 39 Filistinli'ye karşılık, Hamas da 13 İsrailli ile 3 Taylandlı ve bir Rus'u serbest bıraktı. Böylece üç günde toplam 117 Filistinli ve 39 İsrailli serbest kaldı. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de iki gün önce, Gazze'de rehin olan 12 Taylandlı'nın serbest kaldığını açıklamıştı.

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