18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçtiler! Türkiye için üretecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yurt dışındaki Türk bilim insanlarına yaptığı davet ilk olarak doktorlardan karşılık buldu. Uluslararası alanda Türkiye’nin yüz akı olan 14 bin Türk doktor, Türkiye için ilaç üretecek, tıbbi cihaz geliştirecek, ameliyat deneyimlerini canlı olarak paylaşacakları Bilim Köprüleri Projesi’nde bir araya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bilim insanlarına 'ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum' sözleriyle yaptığı çağrıya dünyanın dört bir yanındaki 14 bin doktordan cevap geldi. Tıp alanında yaptıklarıyla birçok uluslararası ödüle layık görülen bilim insanları, 'Vatanımızın parasıyla okuduk şimdi ülkemize katkı sunma vakti' dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan 'Türk Bilim Dünyası Platformu'nda bir araya gelen 4 bini Türkiye'de okumuş Türki Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 14 bin doktor, cerrah ve hemşire, 2023 yolunda sağlıkta dünya üssü olmayı hedefleyen Türkiye için ilaç üretecek, tıbbi cihaz geliştirecek, tarihi ameliyatlar yapacak.
 
'TÜRKİYE SEFERBERLİĞİ'
 
Yurtdışında yaşayan 14 bin bilim insanı 'Bilim Köprüleri Projesi' adı altında Ankara Şehir Hastanesi Uluslararası WEB Portalı'nda buluşturuldu. Ücretsiz ve gönüllü olarak Türkiye için seferber olmayı kabul ettiler. Bu kapsamda ilk cerrahi operasyon 7-8 Kasım 2019'da başlayacak. Amerika, Norveç ve Ankara'dan mide ve bağırsak hastalıkları ile beslenme konusunda bilimsel işbirliği, uluslararası naklen yayın ile yapılacak. Columbia Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Feza Remzi, Norveç Bergen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülen Arslan Lied ve Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuray Yazıhan ile Ankara Şehir Hastanesinden Prof. Dr. Emin Altıparmak ve Prof. Dr. Birol Bostancı tarihi operasyonları gerçekleşterecek. Naklen ameliyatı dünya çapında 14 bin kişi izleyecek.
 
TÜRKİYE'DE ÇALIŞACAKLAR
 
Yüzlercesi dünyanın sayılı üniversite, hastane ve bilim merkezlerinde görev yapan tıp bilim insanları, 35 yılda keşfedildi. İsim, adres, CV, ilgi alanları, E-posta ve Sivil Toplum Örgütleri dosyaları interaktif dünya haritası üzerinde toplandı. Tarama sonrasında Bakanlık tarafından Türkiye için tecrübe paylaşımı ve oluşturulacak bilim havuzu için davet gönderildi, proje anlatıldı. Bakanlık 2006'da resmi davetini yaptı, yurtdışındaki 14 bin hekim 'biz de varız' dedi. Bilim insanları rotasyon ile davet edilecek, 15 gün, 1-3 ay ve 1 yıl gibi sürelerde Türkiye'de çalışacaklar. Oluşturulan platformda şimdiye kadar 14 bin kişi toplandı. En fazla hekim ABD, Almanya, Azerbaycan ve Kazakistan'dan çıktı. ABD'de 5 bin, Almanya'da bini üst düzey akademisyen olmak üzere 4 bin sağlık çalışanı var. Bili köprüleriyle dünyanın en büyük networku hayata geçirildi. Bakanlık tarafından kurulan portal üzerinden dünyanın en iyileri tarihi ameliyatları tüm dünyanın izleyeceği şekilde naklen yapacak. Havuzuna dünyanın en başarılı bilim insanlarını dahil eden Türkiye hem insan kaynağı hem de niceLiksel başarı ile sağlıkta dünyanın merkez üssü olacak. (Sabah)

İzmir´de su borusu patladı, denizin rengi değişti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump: Bu sahtekarlık, bu bir hile

Trump: Bu sahtekarlık, bu bir hile

Abdülhamid Han’ın eyeri koruma altında

Abdülhamid Han’ın eyeri koruma altında

Bakan Selçuk'tan Seçil öğretmene destek telefonu

Bakan Selçuk'tan Seçil öğretmene destek telefonu

Paylaşınca ortaya çıktı: Uçağın kontrolünü sevgilisine bıraktı

Paylaşınca ortaya çıktı: Uçağın kontrolünü sevgilisine bıraktı

Kartal'ın deplasman keyfi

Kartal'ın deplasman keyfi

Cesedi Facebook’tan bulundu

Cesedi Facebook’tan bulundu

İzmir Körfez bu hale geldi

İzmir Körfez bu hale geldi

15 bin lira maaş, Dubai'de ücretsiz konaklama... İşte başvuru şartları

15 bin lira maaş, Dubai'de ücretsiz konaklama... İşte başvuru şartları
 

POPÜLER HABERLER

Rusya’da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti

Rusya’da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti

Dünyanın en yüksek gökdelenleri

Dünyanın en yüksek gökdelenleri

Seri katiller hakkında korkunç detaylar

Seri katiller hakkında korkunç detaylar

Görenler 'Avatar' sahnesi sanıyor, 65 milyon yaşındaki kayalardan oluşuyor

Görenler 'Avatar' sahnesi sanıyor, 65 milyon yaşındaki kayalardan oluşuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA