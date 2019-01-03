Başkan Erdoğan'ın genç kızın babasıyla gülümseten diyaloğu paylaşım rekoru kırdı
Başkan Erdoğan'ın gençlerle gerçekleştirdiği samimi konuşması sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Başkan Erdoğan, dün akşam saatlerinde katılmış olduğu bir programın çıkışında kendisini görmek için dışarıda bekleyen vatandaşlarla ayak üstü sohbet etti.
Bekleyenlerin arasındaki genç kızların montsuz olduğunu gören Başkan Erdoğan, "Montunuzu giyin, üşüteceksiniz" diye uyarılarda bulundu.
Özellikle gençlere karşı olan samimiyeti ve sevgisi ile milyonların gönlünü kazanan Başkan Erdoğan, bu kez de bir genç kızın ricası üzerine babası ile görüştü.
Başkan Erdoğan'ın gençlerle gerçekleştirdiği samimi konuşması sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
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