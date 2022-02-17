Başkan Erdoğan'ın indirim talimatı sonrası belediyelerden peş peşe açıklama

17 Şubat 2022 Perşembe 17:13 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:43

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına seslenmiş ve "AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar" demişti. Açıklamanın ardından bazı belediyelerden peş peşe indirim açıklamaları geldi.



KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Konya'da su fiyatlarında KDV indirimine ilave olarak yüzde 7 indirim daha yapma kararı aldıklarını söyledi. Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den bire indirilmesinin ardından Konya olarak su fiyatlarında da KDV'yi yüzde bire düşürdüklerini söyledi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, su aboneliğine yönelik yapılan vergi indirimi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Saygılı yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

ELAZIĞ

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya üzerinden kent genelinde su fiyatlarındaki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini açıkladı. Başkan Şerifoğulları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında Elazığ Belediyesi olarak su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik şehrimize hayırlı olsun" dedi.

BİNGÖL

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı. Başkan Arıkan yaptığı açıklamasında, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Başkan Arıkan, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile içme suyu tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

NİĞDE

Niğde Belediyesi su faturalarındaki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdi. Vergi indirimi uygulamasına dair karara yönelik bir açıklama yapan Başkan Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak halkımızın temel ihtiyaç kalemlerinden birisi olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Ekonomik anlamda vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Niğde Belediyesi olarak her alanda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Şehrimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi kararını içme suyu için kullanarak, su tüketim bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürdü. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda malzemelerinde uygulanması talimatını verdiği KDV indirimi kararını içme suyuna uygulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayretine destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Yapılacak olan indirim ile birlikte su tüketim bedelinde 8 olan KDV oranı bundan sonra yüzde 1 olarak hesaplanacak.

AKSARAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi oranının belirlenmesinin ardından Aksaray Belediyesi içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesinde su abonelerinden alınan KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından belediye olarak kendilerinin de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını ve mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını açıkladı.