Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.
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