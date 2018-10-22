Başkan Erdoğan'ın Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklamalarda bulunacağı AK Parti Grup Toplantısı'nda İngilizce ve Arapça simultane yayın yapılacak Yarın düzenlenecek olan AK Parti grup toplantısında İngilizce ve Arapça simultane yayın olacağı bildirildi