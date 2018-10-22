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Başkan Erdoğan'ın Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklamalarda bulunacağı AK Parti Grup Toplantısı'nda İngilizce ve Arapça simultane yayın yapılacak

Yarın düzenlenecek olan AK Parti grup toplantısında İngilizce ve Arapça simultane yayın olacağı bildirildi

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Başkan Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yapacağı kritik Cemal Kaşıkçı açıklaması İngilizce ve Arapça simultane çeviri şeklinde de yayınlanacak.

Dün duyurulan grup toplantısına ilişkin frekans bildirisinde İngilizce ve Arapça simultane çevirisi de yapılacak. Erdoğan'ın bugün grup toplantısında Cemal Kaşıkçı olayına ilşkin açıklamalar yapması bekleniyor. Erdoğan son olarak "Salı günü açıklama yapacağım" demişti.

(Milliyet)

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