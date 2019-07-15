Başkan Erdoğan'ın kolundaki saat dikkat çekti
Başkan Erdoğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış töreninde taktığı 15 Temmuz temalı saat dikkat çekti
Başkan Erdoğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış töreninde taktığı 15 Temmuz temalı saat dikkat çekti.
Başkan Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cüler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ın elini tutması dikkat çekti.
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