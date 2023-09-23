Başkan Erdoğan'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu kaldırıldığı Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde 65 yaşında hayatını kaybeden Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı kıldırdı.

Mehmet Mutlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürüldü.

Cenaze törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ve bazı milletvekilleri ile belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.