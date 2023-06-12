28 Mayıs seçimlerinden büyük bir zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı. Erdoğan, yemin töreni öncesinde mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı. Sabah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır Anıtkabir Özel Defteri de dâhil olmak üzere üç mazbatasına da sanatçı ustalığıyla işleyen hattat Zafer Çelebi'ye ulaştı.

YAZIM FARK EDİLDİ: Ben, baloncuyum aslında. Kaligrafiyi (güzel yazı yazma sanatı) kendi kendime çalışarak öğrendim. Kalemlerimi yurt dışından özel getirtiyor, kalıcı mürekkepler kullanıyorum. Yıllar önce Kocatepe'deki kitap fuarında hat yazıyordum. 21 yıl önce Erdoğan'ın yakın kurmaylarından biri görmüş güzel yazımı. Ankara'daki protokol davetiyelerini yazmakla başladım işe. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın evlenme davetiyelerini yazdım.

ÜÇ MAZBATAYI DA YAZDIM: Sonra Anıtkabir özel defterlerini yazdım. Mazbataları özel bir kâğıda, bir tane değil, 20-30 tane hazırladım, aralarından en güzeli seçildi. Erdoğan'ın bütün mazbatalarını yazmak bana nasip oldu, üç mazbatanın arkasında da benim ismim var. Gönülden 21 yıldır yazıyorum. Erdoğan'ı çok seviyorum, sevdalısıyım. Yeniden cumhurbaşkanı seçilince çok mutlu oldum. Kendisi dünya lideri, çok akıllı, yetenekli, vicdanlı, ahde vefası yüksek biri. Hep dua ediyoruz, reisimizin yolu ve bahtı açık olsun. Bu zamana kadar Erdoğan ile tanışma fırsatı yakalayamadım. Cumhurbaşkanımızla bir fotoğraf çekilmek en büyük hayalim.

KÖPRÜLERİN TEMELİNDE DE YAZILARI VAR

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nün temelinde de benim yazım var. Bu bir Osmanlı geleneği. Yazı cumhurbaşkanın da imzalamasının ardından rulo şeklinde pirinç tüpe koyuluyor. Üzerine harç atılıyor.