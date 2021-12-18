Başkan Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak! İşte o hain

Sabah 18 Aralık 2021 Cumartesi 08:10 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 08:10

Hendek-barikat eylemlerinin sözde intikamını almak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitingini seçen PKK'nın eylemiyle ilgili ayrıntıları ortaya çıkarken, terörist ağabeyi, barikat olaylarında ölen Şeyhmus A.'ya eylem yapılması talimatını ileten Roni kod adlı teröristin 8 yıl önce Nusaybin'den PKK saflarına katıldığı, YPS kolundaki isimlerden olduğu ortaya çıktı.

2020'de Mersin'de patlayan zaman ayarlı ses bombasının da Türkiye'ye getirilme organizasyonunu yapan teröristin Hendek-Barikat olaylarında da Türkiye'ye gelerek PKK saflarında polisle çatışan isimlerden olduğu öğrenildi. Polis memurunun mitinge katılacağı istihbaratını alan zanlılardan Serhat D.'nin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitingine görevlendirilen Mardin'in Nusaybin ilçesi Çevik Kuvvet Büro amirliğinde görevli polis memurunun aracının altına mıknatısla yerleştirilen bombalı düzeneğin tespit edilmesinin ardından, düzeneği yerleştiren Azem D., Seyhmus A, Serhat D. ve Abdülkerim A. yakalanmıştı. Şeyhmus A.'nın evinde 1 adet anahtar sistemine ait verici kumanda ile zanlıların kullandığı dijital materyaller ele geçirilirken, kardeşinin hendek-barikat olaylarında PKK saflarında katıldığı çatışmada öldürüldüğünü anlatan zanlı, kendisini örgütün Suriye kanadından arayan ismin sözde intikam amacıyla bombayı kendisine gönderdiğini anlatmıştı.

8 YIL ÖNCE PKK SAFLARINA KATILMIŞ

Şeyhmus A., Suriye sahasındaki Roni kod adlı PKK'lı terörist Fırat İlhan'ın hazırladığı bombayı Artuklu yolunda mısır tarlasında teslim aldıklarını, daha sonra polis memurunun aracının altına yerleştirdiklerini söyledi. Fırat İlhan'ın 8 yıl önce Nusaybin'den PKK'ya katılan isimlerden olduğu, hakkında ailesi tarafından da o dönem kayıp müracaatı yapıldığı öğrenildi. Hendek-barikat olaylarında Türkiye'de çatışmalara katıldığı öğrenilen teröristin PKK'nın kollarından YPS'de faaliyet yürüten isimlerden olduğu öğrenildi.

MERSİN'DEKİ BOMBALI EYLEMİ DE ORGANİZE ETMİŞ

Suriye sahasında olduğu belirlenen Fırat İlhan'ın 11 Ekim 2020'de Mersin Güvenevler Mahallesi'ndeki Forum AVM yakınında meydana gelen bombalı eylemin de organizatörü olduğu ortaya çıktı. Boş bir araziye bırakılan zaman ayarlı bombanın patlamasıyla bir kişinin yaralanmış, saldırının failinin Fırat İlhan olduğu kayıtlara girmişti.

KRİTİK İSİM SORGUDA

Şeyhmus A.'nın teslim aldığı bombayı, evlerinin bahçesinde saklayan ve polis memurunun aracına bomba yerleştirilirken gözcülük yapan Serhat D.'nin sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi. Şeyhmus A. ifadesinde Serhat D.'nin evinin yakınlarında Çevik Kuvvette görevli bir polis memuru olduğunu, polis memurunun göreve gittiği saatleri takip ettiğini söylediğini anlatmıştı. Serhat D.'nin o polis memurunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitingini nasıl öğrendiğiyle ilgili kritik bilgilere sahip olan isim olduğunu belirtiliyor.