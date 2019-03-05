Başkan Erdoğan'ın müjdesini vermişti, elektrik destek ödemesi başladı

Başkan Erdoğan tarafından 8 Ocak'ta müjdesi verilen ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği ödemeleri başladı. Kimlik belgesi ve elektrik faturalarıyla PTT'ye giden ihtiyaç sahiplerinin 80 liraya kadar olan faturaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödendi.

ÖDEMELER PTT ARACILIĞIYLA YAPILIYOR

5 bine yakın PTT iş yerinden yapılacak ödemelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen destek tutarı kadar tutar faturadan düşülecek. Ödemeler geçmişe dönük 3 ay boyunca da yapılacak. Elektrik tüketim desteği tutarı, hak sahibi adına her ay 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı kadar olacak.