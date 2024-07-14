Başkan Erdoğan'ın normalleşme çağrısına Suriye'den olumlu yaklaşım

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Suriye Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Suriye'nin halklar ve hükümet politikaları arasında net bir ayrım yaptığı belirtilen açıklamada, "Suriye'nin ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli olduğu" ifade edildi. Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimlerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde olması ve bu konudaki her girişimin net temeller üzerine inşa edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, bu temellerin başında Suriye topraklarından çekilme ve terör örgütleriyle mücadelenin yer aldığı belirtildi. Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için samimi çabalar gösteren kardeş ve dost ülkelere de teşekkür edilirken, ilişkilerin normalleşmesinin iki ülkenin güvenliği ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesine bağlı olduğu ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'SURİYE' AÇIKLAMASI: GÖREVİ BAKAN FİDAN'A VERDİM



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye ile ilgili yaptığı konuşmada, "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söylüyoruz. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız" dedi.



IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI HÜSEYİN: TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA ARABULUCULUK GİRİŞİMİMİZ VAR



Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, NATO Zirvesi çerçevesinde bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da el-Hurra kanalına röportaj verdi. Bakan Hüseyin, Suriye krizini görüşmek üzere yakın zamanda Irak'ın başkenti Bağdat'ta Suriyeli ve Türk yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirileceğini ifade etti. Irak'ın Ankara ile Şam arasında arabuluculuk girişimi olduğunu belirten Hüseyin, Washington'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuyu ele aldığını söyledi. Irak'ın aynı zamanda Suriye tarafıyla da görüştüğünü kaydeden Hüseyin, iki ülke yetkililerinin hazır bulunacağı toplantının tarihine dair bilgi vermedi. Hüseyin, ülkesinin bölgenin istikrarı için dost ve müttefik ülkelerle iletişimde olduğunu vurguladı.

