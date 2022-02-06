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Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

AA6 Şubat 2022 Pazar 00:30 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 00:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası sosyal medyada suç teşkil eden paylaşım yapan kişilere yönelik resen soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

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