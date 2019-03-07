Başkan Erdoğan'ın S-500 çıkışına Rusya'dan olumlu cevap: Askeri işbirliğini daha da geliştirme niyetindeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 ve S-500 savunma sistemleri hakkındaki kararlı açıklamalarını yorumlayan Rus vekil Yuriy Şvıtkin, Rusya ve Türkiye arasında askeri alanda yürütülen işbirliğinin karşılıklı faydaya dayandığını ve mevcut anlaşmalara sıkı biçimde bağlı kalınarak yürütüldüğünü belirtti.
Sputnik'e konuşan Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, "Kuşkusuz, Türkiye'nin Rusya'yla askeri-teknik işbirliğiyle ilgili ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu işbirliği, karşılıklı faydaya dayanıyor. S-400 ve gelecekte piyasaya sunulacak olan S-500, fiyat, kalite, verimlilik bakımından ABD'li muadillerinin önünde. Bu nedenle de Türkiye tercihini bunlardan yana kullanıyor" dedi.
'HERHANGİ BİR DÜŞMANI HEDEF ALMIYOR'
Rus siyasetçi, Türkiye'nin satın alacağı S-400 füze savunma sistemlerinin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir düşmanı hedef almadığını kaydetti.
'ASKERİ İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA GELİŞTİRME NİYETİNDEYİZ'
Şvıtkin, Rusya'nın Türkiye'yle askeri-teknik işbirliğini daha da geliştirme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.
BAŞKAN ERDOĞAN: S-400'DEN SONRA S-500'E GİRECEĞİZ
TV 360 ve 24 TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz" demişti.
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