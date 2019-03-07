Başkan Erdoğan'ın S-500 çıkışına Rusya'dan olumlu cevap: Askeri işbirliğini daha da geliştirme niyetindeyiz

Sputnik'e konuşan Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, "Kuşkusuz, Türkiye'nin Rusya'yla askeri-teknik işbirliğiyle ilgili ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu işbirliği, karşılıklı faydaya dayanıyor. S-400 ve gelecekte piyasaya sunulacak olan S-500, fiyat, kalite, verimlilik bakımından ABD'li muadillerinin önünde. Bu nedenle de Türkiye tercihini bunlardan yana kullanıyor" dedi.

'HERHANGİ BİR DÜŞMANI HEDEF ALMIYOR'

Rus siyasetçi, Türkiye'nin satın alacağı S-400 füze savunma sistemlerinin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir düşmanı hedef almadığını kaydetti.

'ASKERİ İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA GELİŞTİRME NİYETİNDEYİZ'

Şvıtkin, Rusya'nın Türkiye'yle askeri-teknik işbirliğini daha da geliştirme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: S-400'DEN SONRA S-500'E GİRECEĞİZ

TV 360 ve 24 TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz" demişti.