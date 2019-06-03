Bayramdan sonra başlıyor! Tarih belli oldu

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Başkan Erdoğan'ın seçim öncesi programı netleşiyor

Erdoğan, bayram sonrası ilçe mitinglerine başlayacak. Büyük İstanbul Mitingini ise 15 ya da 16 Haziran’da yapması öngörülüyor.

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23 Haziran seçimleri için programlarına ağırlıklı olarak İstanbul’da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık parti yönetimi ve teşkilatla toplantılar yaparak son çalışmaları değerlendirirken; seçime yönelik görüş ve önerilerini de alıyor.
 
BAKANLAR DA KATILACAK
 
Ramazan Bayramının ardından İstanbul’da daha aktif çalışılması için yol haritası da oluşturuldu. Bu kapsamda ara ara yapılacak toplantılarda hemşehrisi olan AK Partili belediye başkanları kısa süreli İstanbul’a gelecek. Eski bakanların yanı sıra seçim çalışmalarında özellikle önceki seçimlerde çalışmış ve İstanbul’da tanınmış kişiler de sahada vatandaşla bir arada olacak.
 
BÜYÜK MİTİNG İÇİN TARİH BELLİ OLDU
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramdan sonraki hafta mitinglerine başlaması ve günde en az 3 ilçede miting yapması planlanıyor. Erdoğan’ın Büyük İstanbul Mitingini ise 15 ya da 16 Haziran’da yapması öngörülüyor. (Türkiye Gazetesi)

Başkan Erdoğan´dan Kur´an-ı Kerim tilaveti

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