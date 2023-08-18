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Başkan Erdoğan'ın sesini taklit eden dolandırıcının ifadesi ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Fatih Emre H'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

18 Ağustos 2023 Cuma 20:28 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın sesini taklit eden dolandırıcının ifadesi ortaya çıktı
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Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT), Başkan Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Fatih Emre H'nin emniyetteki sorgusunda, son iki yıl içerisinde internet üzerinden kendi adına kiraladığı günlük kiralık daireleri ilana koyduğu, ilana başvuran kişileri kapora alıyor görünerek dolandırdığı, bu yolla yaklaşık 600 bin lira haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.

Bilgisayar yazılımları kullanarak Başkan Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlının, telefonla aradığı bazı sanayici ve iş insanlarını, "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin" gibi ifadeler kullanarak kandırmaya çalıştığı ancak bu kişilerden herhangi bir para almadığını söylediği ve başarılı bir eylemin gerçekleştirilemediği öğrenildi.

- OLAY

MİT, Başkan Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlatmıştı.

Yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etmişti.

Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak dün emniyet birimlerine teslim edilmiş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

  • Başkan Erdoğan
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  • dolandırıcı
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