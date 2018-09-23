13 ilde aşure ikram edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla çeşitli illerde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Muratpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinden Mücahit Küçükyılmaz, aşure dağıtımından önce yaptığı konuşmada, aşurenin çok renkliliği, çeşitliliği ile aslında Türkiye'ye benzediğini ve temsil ettiğini söyledi.

Küçükyılmaz, yaklaşık 4 yıldır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin farklı yerlerinde sembolik de olsa vatandaşlarla kaynaşmak için onlara aşure ikramında bulunduklarını belirterek, kendilerine ev sahipliği yapan Antalya'ya ve idarecilerine teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Küçükyılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından Cumhurbaşkanlığı aşçılarının gönderdiği özel tarifle hazırlanan 600 kilogram aşure, cami bahçesinde vatandaşlara dağıtıldı. Ankara Ankara'da öğle namazının ardından Hacı Bayram Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfak ekibince sabah saatlerinde hazırlanan aşureden almak isteyen vatandaşlar, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Edilen duanın ardından aşure ikramına başlandı. Yaklaşık 4 bin kişi için hazırlanan aşure bir buçuk saatte tükendi. Ankara'da aşure ikramı Hacı Bayram Camisi'nin yanı sıra Beştepe Millet Camisi'nde de yapıldı. Aşure ikram edilen vatandaşlardan Döne Vurucuesenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıtılan aşurenin Allah katında kabul olmasını dileyerek, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi. İstanbul Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla İstanbul'da aşure dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca öğle namazının ardından Sultanahmet Camisi'nin dış avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi. Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hüseyin Eren ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı. İzmir İzmir'de ise öğle namazının ardından Konak Meydanındaki Yalı Camisi önünde aşure ikram edildi. Aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Necip Nasır da katıldı. Van Van'da da Hz. Ömer Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından cami avlusunda, hazırlanan aşureler halka dağıtıldı.