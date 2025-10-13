Başkan Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da diplomasi trafiği Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm El Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti.

Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

"NETANYAHU BİLGİSİ GELİNCE..."

Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretini takip eden 24 TV Programcısı Belkıs Kılıçkaya konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçkaya, Başkan Erdoğan'ın uçağının piste inmeye hazırlandığı sırada yeniden havalandığını belirtti.

Aynı anda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.

Mısır'da Gazze için tarihi gün! Başkan Erdoğan ve 20'den fazla lider buluşuyor Gazeteciler arasında uçağın yeniden havalanmasının bu gelişmeyle bağlantılı olabileceği yorumlarının yapıldığını ifade etti.

Kılıçkaya, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızıldeniz'in üzerinde havalanması hem de başka liderlerin de bastırmasıyla Netanyahu gelemeyeceğini bildirdi. Açıkçası onunla burada fotoğraf vermek istemeyenlerin sayısının çok olduğu görünüyor. Çok şükür" ifadelerini kullandı.