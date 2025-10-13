İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8042
  • EURO
    48,4282
  • ALTIN
    5497.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti... İşte olayın perde arkası
Güncel

Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti... İşte olayın perde arkası

Başkan Erdoğan'ın uçağı, Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş hazırlığındayken pisti pas geçip bir süre Kızıldeniz üzerinde bekledi. Ziyareti takip eden 24 TV Programcısı Belkıs Kılıçkaya, bu durumun Netanyahu'nun zirveye katılacağı bilgisiyle aynı zamana denk geldiğini belirterek, olayın bu gelişmeyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

HABER MERKEZİ13 Ekim 2025 Pazartesi 15:45 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti... İşte olayın perde arkası
ABONE OL

Başkan Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm El Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti.

Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

"NETANYAHU BİLGİSİ GELİNCE..."

Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretini takip eden 24 TV Programcısı Belkıs Kılıçkaya konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçkaya, Başkan Erdoğan'ın uçağının piste inmeye hazırlandığı sırada yeniden havalandığını belirtti.

Aynı anda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.

Mısır'da Gazze için tarihi gün! Başkan Erdoğan ve 20'den fazla lider buluşuyor

Gazeteciler arasında uçağın yeniden havalanmasının bu gelişmeyle bağlantılı olabileceği yorumlarının yapıldığını ifade etti.

Kılıçkaya, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızıldeniz'in üzerinde havalanması hem de başka liderlerin de bastırmasıyla Netanyahu gelemeyeceğini bildirdi. Açıkçası onunla burada fotoğraf vermek istemeyenlerin sayısının çok olduğu görünüyor. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.