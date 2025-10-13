Başkan Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine geldi.
Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.
Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretini takip eden 24 TV Programcısı Belkıs Kılıçkaya konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kılıçkaya, Başkan Erdoğan'ın uçağının piste inmeye hazırlandığı sırada yeniden havalandığını belirtti.
Aynı anda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.
Kılıçkaya, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızıldeniz'in üzerinde havalanması hem de başka liderlerin de bastırmasıyla Netanyahu gelemeyeceğini bildirdi. Açıkçası onunla burada fotoğraf vermek istemeyenlerin sayısının çok olduğu görünüyor. Çok şükür" ifadelerini kullandı.