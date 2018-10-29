Başkan Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanının Açılış Töreni'ne katılıyor
Başkan Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanının Açılış Töreni'ne katılıyor. Başkan Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda bulunan bankodan hatıra bileti aldı.
- AA
Başakn Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanının açılışı için eşi Emine Erdoğan ile birlikte terminal binasına geldi. Başkan Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katılan liderleri tek tek selamlayarak, aile fotoğrafı çektirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN, HAVALİMANI AÇILIŞINDA ELEKTRİKLİ ARAÇ SÜRDÜ
Terminal içerisinde ulaşımı sağlayacak olan elektrikli aracın direksiyonuna geçen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile THY kontuarına ulaştı. THY görevlilerinden temsili uçuş kartı alan Erdoğan, ardından törenin yapılacağı alana geçti. Erdoğan'a törene katılan dünya liderleri de eşlik etti.
YENİ HAVALİMANI'NIN AÇILIŞINA DÜNYA ŞAMPİYONU DÖVÜŞÇÜ DE KATILDI
Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, karma dövüş sanatlarında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Dünyada büyük yankı uyandıran şampiyonluğun ardından ünlü dövüşçü, İstanbul'a gelerek yeni havalimanının açılına katıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlileri tek tek selamlarken şampiyon dövüşçü ile bir süre sohbet etti.
BAŞKAN ERDOĞAN, SAAT 16.25'TE HAVALİMANINA İNDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "CAN", saat 16.25'te İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı.
Erdoğan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.
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