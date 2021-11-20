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  • Başkan Erdoğan'ın ''uçak gemisi'' sözünden rahatsız oldular! Resmen alarma geçtiler
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Başkan Erdoğan'ın ''uçak gemisi'' sözünden rahatsız oldular! Resmen alarma geçtiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İspanya ile birlikte büyük bir uçak gemisi yapmayı planlıyoruz' açıklaması Yunanistan'ı rahatsız etti. Erdoğan'ın sözleri sonrası alarma geçen Atina hükümeti İspanya'ya anlaşma yapmama çağrısı yaptı.

Star.com.tr20 Kasım 2021 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 19:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" açıklaması Yunanistan'ı alarma geçirdi.

YUNANİSTAN ALARMA GEÇTİ

Türkiye-İspanya anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İspanya'ya anlaşma yapmama çağrısından bulundu. Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ACİL GÖRÜŞME TALEP ETTİLER

Türkiye ile İspanya arasında yeni uçak gemisi inşası konusunda olası iş birliğine dair Madrid'den açıklama isteyen Dendias, İspanya hükümetinden acil görüşme talep etti.

Yunan milletvekili Andreas Loverdos, Türkiye ile anlaşmaya imza atan İspanya Başbakanı Sanchez'i hedef aldı. Yunan vekil, Sanchez'i fırsatçı olmakla suçladı.

Konuya geniş yer veren Yunan basını ise iki ülke arasındaki anlaşmanın Türkiye için siyasi bir kazanım olduğunu ifade etti.

Star.com.tr

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