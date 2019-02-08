Başkan Erdoğan'ın yeni Twitter hesabı açıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital içeriklerinin paylaşılacağı 'Erdoğan Dijital Medya' adında yeni Twitter hesabı açıldı.
AK Parti'nin seçim kampanyasının başlamasını ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Erdoğan Dijital Medya" isimli Twitter hesabı açıldı.
Yeni Twitter hesabından ilk paylaşım Başkan Erdoğan'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ilk mitingini yapacağı Sivas'la ilgili oldu.
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