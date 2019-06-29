Başkan Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalı bugünden itibaren yayın hayatına başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan Dijital Medya" Twitter hesabından video paylaşma sitesi YouTube kanalı ile ilgili iletiyi retweet etti.
İletide, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren aktif yayın hayatına başlıyor. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın." ifadesine yer verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.