Başkan Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan Dijital Medya" Twitter hesabından video paylaşma sitesi YouTube kanalı ile ilgili iletiyi retweet etti.

İletide, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren aktif yayın hayatına başlıyor. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın." ifadesine yer verildi.