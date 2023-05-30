Başkan Erdoğan'ın zaferi FETÖ'cüleri hüsrana uğrattı: Dönüş umutları tükendi

Seçmenlerin yüzde 52.18'inin oyunu alarak tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın galibiyeti, terör örgütlerini yasa boğdu.

7'li koalisyon ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, KHK'lıları göreve iade ve yeniden yargılama vaatleri üzerine, ülkeye dönüş için hazırlık yapan başta FETÖ'cüler olmak üzere tüm terör örgütü mensupları hayal kırıklığına uğradı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Firari örgüt mensuplarının Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için telkinlerde bulunan isimleri ise muhalefete ateş püskürdü.

İTİRAF ETTİLER

FETÖ'cü Hakan Şükür, "Biz elimizden geleni yaptık ama siz bilirsiniz" derken, Cevheri Güven ise, "Muhalefetin şapkasını önüne koyup, sarayın muhalefeti olmaktan çıkıp, bütün rejimin tamamına muhalefet yapacağı bir düzeni başlatması lazım bugünden itibaren. Bunu başlatması için de bütün partilere tek tek çuvaldızı batırma zamanının geldiğini düşünüyorum" diye yazdı.

FETÖ'CÜLERİN OLDUĞU ÜLKELERDEN KILIÇDAROĞLU'NA YÜKSEK OY

FETÖ'cülerin 'güvenli liman' olarak gördüğü ve yoğunluklu olarak firar ettiği Kanada, ABD, Yunanistan, Güney Afrika ve Büyük Britanya gibi ülkelerde Kılıçdaroğlu'na yüksek oranda oy çıktığı görüldü. Kılıçdaroğlu Kanada'da yüzde 80.9, ABD'de yüzde 82.6, Büyük Britanya'da yüzde 80.4, Güney Afrika'da yüzde 73, Yunanistan'da ise yüzde 81.5 oranında oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun ilk tur seçimine göre buradaki oylarını bir miktar artırması dikkat çekti.

MUHALEFETE TEPKİ

Yurt dışında kaçak yaşayan bazı terör örgütlerinin seçimle ilgili açıklamaları şu şekilde: Said Sefa: Kılıçdaroğlu'nu, Ümit Özdağ'a yönlendirenler, hemen başlamışlar "Kılıçdaroğlu başarısız" demeye. Yarını bekleseydiniz bari. Meral Akşener'in, "altılı masada" daha fazla oturacağını sanmıyorum. Bu iktidar kendini yenilemez bunu herkes biliyor, asıl soru muhalefet kendini yenileyecek mi?

"AKLIMDA KHK'LILAR VAR"

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, "Muhalefet sandık güvenliği ve veri verme konusunda yine sınıfta kaldı. Tuncay... Muharrem... Sinan... 'Plana sadık kaldınız'" derken, Sevinç Özarslan ise, "Şu an aklımda yine cezaevlerindeki KHK'lılar ve haksız yere yatan tüm siyasi mahpuslar var. Seçim sonucu ne olursa olsun, ülkeyi koca bir hapishaneye çevirdiler. Türkiye Yüzyılı filan hikaye" ifadelerini kullandı.