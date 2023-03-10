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Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzede aile: Kaderine terk edilmiş olmadığımızı gördük

Asrın deprem felaketinde evi yıkılan, eşi, iki çocuğu ve 8 aylık torununu kaybeden Hülya Çelebi, Kahramanmaraş Afşin'den Ankara'ya gelerek yakınlarının tahsis ettiği evde kalıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti. Hülya Çelebi, 'Bizimle yakından ilgilendiler. Yalnız kaderine terk edilmiş olmadığımızı, devletin yanımızda olduğunu hissettik.' diye konuştu.

Sabah10 Mart 2023 Cuma 07:59 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzede aile: Kaderine terk edilmiş olmadığımızı gördük
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin üzerinden 38 gün geçti. Depremzedelerin acılarını hafifletmek ve yaralarını sarmak için devletin en üst kademesi ve millet el ele veriyor. Bunun son örneği de önceki gün Ankara'da yaşandı. Sabah'ın haberine göre, Erdoğan çiftinin ziyaret ettiği depremzede Hatice Çelebi şunları söyledi:

SON KEZ YAN YANAYMIŞIZ

Depremde eşimi, de kayınpederimi, görümcemi ve görümcemin 8 aylık kızını kaybettik. Eşim 31 yaşındaydı ve 8 yıldır evliydik. 2 çocuğumuz var. Depremde Afşin'de yaşıyorduk.

Kayınvalidemlerle aynı binada altlı üstlü oturuyorduk, o gün de hep beraberdik ve son kez yan yanaymışız. Deprem anında biz balkona savrulduk, evin içinden de sağ olarak sadece kızım çıktı. Kayınvalidem ve iki çocuğumla birlikte Çankaya'daki akrabalarımızın yanına geldik.

DEVLETİMİZİN TÜM GÜCÜYLE YANIMIZDA

Sağ olsunlar cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım bu zor zamanımızda bizleri yalnız bırakmadı. Ziyaret etmeleri bize iyi geldi, mutlu olduk sevindik. Duamızı da etti. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Neler yaşadığımızı bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Kendilerinden bir talebimiz olmadı.

'Talebiniz olurda bize mutlaka dönüş yapın' dediler. Devletimizin tüm gücüyle yanımızda olduğunu hissetmek bize güven verdi. Bizimle çok ilgilendiler, çok yakın ve candan davrandılar, bu bize iyi geldi. Yaşadığımız bu acının tarifi yok, kesinlikle dedikleri gibi ateş düştüğü yeri yakıyor ama o depremde anladım ki ateş tüm ülkeyi yakmış.

KADERİNE TERK EDİLMİŞ OLMADIĞIMIZI GÖRDÜK

Çok zor bir durum içindeyiz. Ben de kayınvalidem de eşlerimizi kaybettik, insanlar yakınlarını evlerini kaybetti. Biz depremden sonra yakınlarımızın yanına Ankara'ya geldik ama bu süreçte acımızı bir nebze olsun hafifleten bize huzur ve güven veren olay evimize teşrif eden cumhurbaşkanı ve eşim oldu.

Bizimle yakından ilgilendiler, yalnız kaderine terk edilmiş olmadığımızı hissettik. Ne olursa olsun destek olabileceklerini söylediler, bu da bizi psikolojik olarak rahatlattı ve sevindirdi. Cumhurbaşkanımız çocuklarımı torunları gibi sevdi ilgilendi.

UNUTULMADIĞIMIZI GÖSTERDİLER

Devletimiz ve cumhurbaşkanımız iyi ki var. Allah başımızdan eksik etmesin, destek vermeleri bizim çok hoşumuza gitti. Depremin üzerinden bir ay geçti ama başka şeyler konuşulur, unutulur gider diye endişe ediyorduk ama unutulmadığımızı gördük.

Yaralarımız el birliği ile sarılacak. Allah kimseye yaşatmasın. Unutulmayacağımızı hissetmenin verdiği huzuru kelimelerle anlatamam.

HER YERE AYNI ANDA YETİŞEMEYEBİLİRLER

Deprem sonrası yapılanlar elbette ki güzel. Bu kadar çok ilde ve büyüklükte olan depremde her yere aynı anda yetişemeyebilirler. AFAD gönüllülerinin çalışması sonucu çıkarıldı eşim. Bu olayı yaşayan bilir.

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