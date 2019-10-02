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Başkan Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyareti dolayısıyla Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarını Pakistanlı yetkililerle buluşturacak High Tech Port Savunma Fuarı'nın yeri ve tarihinde değişikliğe gidildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti dolayısıyla Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarını Pakistanlı yetkililerle buluşturacak High Tech Port Savunma Fuarı'nın yeri ve takviminde değişikliğe gidildi.
 
Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın 24 Ekim’de gerçekleştireceği Pakistan resmi programı çerçevesinde, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı talebi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının onayıyla fuarın iki ülke ilişkilerini geliştirmek ve dünyaya önemli mesajlar vermek için İslamabad’a alındığını söyledi.
 
Fuarın, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığının tahsis ettiği bir askeri alanda gerçekleştirileceğini ifade eden Kurt, bu bağlamda fuar tarihlerinin de 24-26 Ekim olarak yeniden düzenlendiğini bildirdi.
 
Kurt, iki ülke liderinin olası fuar ziyaretine göre etkinlik programının da yeniden düzenleneceğini kaydetti.
 
Fuar kapsamında, Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları, bu alanda yılda 7 milyar dolar harcama yapan Pakistan'da ihracat olanaklarını artırmak için yerel üretici ve tedarikçilerle buluşacak.
 
Pakistan Savunma Sanayii Bakanlığı, kara, hava, deniz araçları, stratejik ürün üretici ve tedarikçileri, Kara Araçları Araştırma Enstitüsü, Pakistan Silah ve Mühimmat Fabrikaları ile Depo Komutanlığı katılım sağlayacağı fuarda, yeni iş birliklerinin oluşturulması ve Türk şirketlerinin iş hacimlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
 
Fuara, aralarında Türkiye'den kara, hava, deniz aracı ve sistem üreticilerinin de bulunduğu 70'ten fazla firma katılımı bekleniyor.
 
Söz konusu organizasyonun daha önce 29-31 Ekim'de Pakistan'da Karaçi Expo Center'da gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

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