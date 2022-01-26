Başkan Gürkan, personellerle bir araya geldi

IHA 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:03 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:03

Kar temizliği yapan ekiplerin destan yazdığını belirten Başkan Gürkan, "Sahada canla başla çalışan bütün personellerimizden Allah razı olsun. Belediyemizin bütün birimleri, Şirketlerimiz güzel bir koordinasyon içerisinde yaklaşık bir haftadır ulaşım arterlerini açık tutarak vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları noktasında çalışmaları yürütüyorsunuz. Kar senesi var senesidir. Kar rahmettir. Karla mücadele etmiyoruz, rahmetle mücadele edilmez. Kar yağmamış olsaydı bu yıl içme suyunda sıkıntılar yaşardık. Vatandaşlarımızın da bugüne kadar bize ulaşmış büyük sıkıntıları bulunmamakta. Sizlerde gece gündüz sahadasınız. Gece geç saatlerde çalışmaların yapıldığı alanları ziyaret ettim ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlardı. Gece- gündüz bütün personelimiz sahada görevinin başında. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından da takdir edildiğini belirten Başkan Gürkan, "Sahada çalışan personelleri bütün vatandaşlarımız tebrik ediyor. Allah çocuklarınızla, ailenizle birlikte huzurlu, mutlu yaşam nasip etsin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu.